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Экс-игрок «Спартака» Баженов: матч с «Зенитом» — это возможность реабилитироваться

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Бывший нападающий московского «Спартака» Никита Баженов рассказал, чего ждет от матча между красно-белыми и петербургским «Зенитом».

Поединок состоится в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч пройдет в Санкт-Петербурге 24 октября и начнется в 19.00 по московскому времени.

«Да, команды проиграли на неделе в еврокубках, но этот матч будет отдельной битвой на Неве. Если так можно сказать, то своего рода для каждой из команд это будет реабилитация за поражения на европейской арене. Очень важный матч», — приводит слова Баженова «РБ-Спорт».

Московский клуб в рамках третьего тура Лиги Европы проиграл английскому «Лестеру» со счетом 3:4, а «Зенит» уступил с минимальным счетом туринскому «Ювентусу».

В турнирной таблице чемпионата России петербургский клуб идет на первой строчке, имея в активе 23 балла. «Спартак» занимает седьмую позицию, набрав 17 очков.

Ранее сообщалось, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о шутливом разговоре с лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России Олегом Веретенниковым. На счету полузащитника волгоградского «Ротора» 143 гола в высшей лиге российских первенств, у Дзюбы, после матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), стало столько же.

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Футбол. Чемпионат России
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