Французские фанаты сорвали матч национального чемпионата «Сент-Этьен» — «Анже»

Матч 11-го тура чемпионата Франции по футболу так и не начался из-за фанатов, которые перед самым стартовым свистком закидали поле файерами.

Судья увел команды в раздевалку, а игра, которая должна была начаться в 22:00 по московскому времени, до сих пор не началась.

Таким образом, фанаты «Сент-Этьена» выразили недовольство игрой команды в этом сезоне. В первых десяти турах клуб ни одержал ни одной победы (четыре ничьих и шесть поражений) и занимает последнее место в турнирной таблице Лиги 1.

«Анже» в десяти турах набрал 16 очков и занимает пятое место в чемпионате Франции.

Если матч так и не начнется, то «Сент-Этьену» будет засчитано техническое поражение со счетом 0:3.

Это уже не первый случай беспорядков на матчах Лиги 1 в этом сезоне. 22 сентября фанаты «Марселя» и «Анже» устроили массовую драку прямо на поле сразу после финального свистка. Фанаты «Марселя» прорвались на газон, чтобы устроить драку с поклонниками «Анже». В итоге произошла потасовка, в результате которой было повреждено оборудование арены.

22 августа на матче «Ницца» — «Марсель» также произошли беспорядки. Болельщики «Ниццы» сначала начали бросать бутылки на поле, а затем прорвались на газон. Это произошло после того, как игрок «Марселя» Димитри Пайет бросил бутылку, направленную в его сторону, назад на трибуны. Часть игроков вступила в драку с болельщиками.

Ранее сообщалось, что Фанаты «Марселя» и «Анже» устроили массовую драку на поле после матча.