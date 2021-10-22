Родственники волейболистки из Афганистана опровергли факт ее казни талибами*

Родственники афганской волейболистки Махджабин Хакими опровергли информацию СМИ о том, что она была казнена сторонниками движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ).

Согласно информации прессы, спортсменка была обезглавлена в начале октября, однако информацию об этом не распространяли, так как ее семье угрожали и требовали держать все в секрете.

Родственники утверждают, что Махджабин умерла еще в августе, в качестве доказательства они показали фотографию памятника на ее могиле.

«Смерть Махджабин произошла 6 августа, в комнате ее жениха в Кабуле. Он утверждает, что она совершила самоубийство, — говорится в сообщении семьи Хакими, которое приводит издание Аlt News.

Международная федерация волейбола (FIVB) заявила, что в организации потрясены появившейся информацией, однако отметили, что существуют противоречивые сообщения об истинной причине ее смерти. В FIVB добавили, что уточняют детали трагедии.

15 августа радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. После этого из страны начался массовый исход беженцев и эвакуация западных дипмиссий и сотрудников компаний.

Ранее волейболист Спиридонов прокомментировал новость о казни афганской спортсменки.