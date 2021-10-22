Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Российского монтажника задержали за совращение малолетних в Белоруссии 17:21
Боец Махно сравнил соперника Федора Емельяненко с персонажем из фильма со... 17:19
Hyundai показала новую Creta с альтернативным дизайном 17:15
Гоген Солнцев нанял охрану от бывшей жены за 300 тыс. рублей 17:14
Новый клип Måneskin собрал почти 4 млн просмотров за два дня 17:12
Глава Минтранса заявил о нулевом риске заражения коронавирусом в самолете 17:11
Уволенный за домогательства профессор MIT подал в суд за клевету 17:10
Мужчина испугался женщину в костюме привидения и застрелил ее 17:09
ТАСС: тело семнадцатого погибшего извлечено из-под завалов цеха в Рязанской области 17:08
Новый главный тренер сборной России по баскетболу получит гражданство России 17:08
Бесплатная ставка 1000 р.

Российская гонщица рассказала, почему ее не пустили в США

close
100%
Depositphotos

Российская гонщица Ирина Сидоркова сообщила, что завершила сезон из-за того, что не получила визу в США. До конца сезона осталось два этапа, но оба они пройдут в США, куда занимающая в общем зачете седьмое место спортсменка поехать не сможет.

«Мой сезон завершен. Мне отказали в визе в США», — написала спортсменка в Twitter.

«У меня с собой было письмо от американских организаторов этапа в США, письмо от W Series, справки из банков, копии виз и все остальные необходимые документы, но в ходе собеседования на них даже не взглянули. Служащая сразу спросила, замужем я или нет, и сказала, что я подозрительно часто бываю в Великобритании. На все ушло три минуты. Передо мной двум девушкам не из России визу одобрили», — рассказала Сидоркова в интервью «Спорт-Экспрессу».

Сидоркова также заметила, что в выданной ей бумаге написано, что она не предоставила достаточных подтверждений, что ее приезд в США будет временным. Она также вспомнила, что в период с 2016 по 2019 года у нее была виза в США. Правда, гонщица тогда ей так и не воспользовалась.

W Series — это женский чемпионат по гонкам на одноместных автомобилях. Первый сезон чемпионата состоялся в 2019 году. В нем приняли участие двадцать гонщиц, участвовавших в шести заездах.

Чемпионский титул серии W присуждается участнице, набравшей наибольшее количество очков за все отборочные раунды, за исключением любых начисленных штрафных баллов. Если две или более гонщицы заканчивают сезон с одинаковым количеством очков, более высокое место в серии присуждается спортсменке с наибольшим количеством побед в гонках.

Ранее Никита Мазепин рассказал о проблемах с получением визы перед Гран-при США.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях