Российская гонщица рассказала, почему ее не пустили в США

Российская гонщица Ирина Сидоркова сообщила, что завершила сезон из-за того, что не получила визу в США. До конца сезона осталось два этапа, но оба они пройдут в США, куда занимающая в общем зачете седьмое место спортсменка поехать не сможет.

«Мой сезон завершен. Мне отказали в визе в США», — написала спортсменка в Twitter.

NO #AUSTIN

My 2021 season

I was denied visa to the USA , although I have a status of a National Interests Exemption as a professional athlete. #WSeries #USGP pic.twitter.com/mgCu91CDCY — Ira Sidorkova (@IraSidorkova) October 20, 2021

«У меня с собой было письмо от американских организаторов этапа в США, письмо от W Series, справки из банков, копии виз и все остальные необходимые документы, но в ходе собеседования на них даже не взглянули. Служащая сразу спросила, замужем я или нет, и сказала, что я подозрительно часто бываю в Великобритании. На все ушло три минуты. Передо мной двум девушкам не из России визу одобрили», — рассказала Сидоркова в интервью «Спорт-Экспрессу».

Сидоркова также заметила, что в выданной ей бумаге написано, что она не предоставила достаточных подтверждений, что ее приезд в США будет временным. Она также вспомнила, что в период с 2016 по 2019 года у нее была виза в США. Правда, гонщица тогда ей так и не воспользовалась.

W Series — это женский чемпионат по гонкам на одноместных автомобилях. Первый сезон чемпионата состоялся в 2019 году. В нем приняли участие двадцать гонщиц, участвовавших в шести заездах.

Чемпионский титул серии W присуждается участнице, набравшей наибольшее количество очков за все отборочные раунды, за исключением любых начисленных штрафных баллов. Если две или более гонщицы заканчивают сезон с одинаковым количеством очков, более высокое место в серии присуждается спортсменке с наибольшим количеством побед в гонках.

Ранее Никита Мазепин рассказал о проблемах с получением визы перед Гран-при США.