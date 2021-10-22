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Игрок «Ливерпуля» объяснил важность преклонения колена перед матчами

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РИА Новости

Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип заявил, что футболисты должны продолжать акцию с преклонением колена перед матчами Английской премьер-лиги (АПЛ).

По мнению игрока, жест помогает напомнить, что расизм остается большой проблемой.

«Преклонять колено надо для того, чтобы люди увидели: «Да, проблема все еще есть. Мы еще не закончили. Она по-прежнему существует, и мы должны заняться ей». Преклонение колена показывает единение между игроками АПЛ. Если один футболист подвергается дискриминации, мы все на его стороне», — приводит слова защитника официальный сайт АПЛ.

Игроки клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) преклоняют колено перед матчами во всех турнирах в знак солидарности с антирасистским движением Black Lives Matter (BLM). После убийства в Миннесоте афроамериканца Джорджа Флойда движение получило активную поддержку со стороны спортсменов.

Ранее сообщалось, что болельщики московского «Спартака» освистали футболистов «Лестер Сити», вставших на колено перед матчем третьего тура группового этапа Лиги Европы.

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Футбол. Чемпионат Англии
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