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28 сейвов Шестеркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Нэшвилл» в матче НХЛ

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Bruce Bennett/USA TODAY Sports

«Нью-Йорк Рейнджер» переиграл «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Нэшвилле на «Бриджстоун-Арене», завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Филип Хитил, Алекси Лафренье и Баркли Гудроу. У хозяев шайбу забросил Филип Томасино.

Российский вратарь «рейнджеров» Игорь Шестеркин отразил 28 бросков. Его партнер по команде Артемий Панарин сделал сделал четыре броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «0» за 20 минут 15 секунд.

В следующем матче регулярного чемпионата «Рейнджерс» на выезде встретятся с «Оттавой Сенаторз», а «Нэшвилл» в гостях сыграют с «Виннипег Джетс».

Ранее сообщалось, что «Каролина Харрикейнз» нанесла поражение «Монреалю Канадиенс».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нэшвилл Предаторз» (Нэшвилл, США) — «Нью-Йорк Рейнджер» (Нью-Йорк, США) — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
0:1 — Хитил (Бле, Лафренье) — 02:12 
1:1 — Томасино (Джохансен, Фаббро) — 27:01
1:2 — Лафренье (Бле, Фокс) — 50:53
1:3 — Гудроу — 59:54 (en)

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Хоккей. НХЛ
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