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Петр Ян отказался называть Стерлинга по имени и предложил альтернативы

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archangl_michael/Instagram

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петр Ян в беседе с журналистами отказался называть по имени бойца Алджамейна Стерлинга и предложил альтернативы. Об этом сообщает MMA News.

«Никакого «Алджамейна», брат. Сучка, баба, цыпленок — как угодно», — заявил Ян.

Ян должен был провести бой за пояс чемпиона полулегкого веса с Алджамейном Стерлингом в ночь с 30 на 31 октября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 267. Однако соперник россиянина принял решение сняться с поединка.

Стоит напомнить, что Ян лишился своего пояса как раз в бою со Стерлингом. Поединок состоялся в ночь с 6 на 7 марта по московскому времени на турнире UFC 259. Россиянин был дисквалифицирован из-за запрещенного приема, который он применил в четвертом раунде, — Ян нанес Стерлингу удар коленом в голову, когда тот находился в лежачем положении.

Ранее американский боец Роб Фонт отказался от поединка с Петром Яном.

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