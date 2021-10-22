Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Константин Богомолов открыл интеллектуальный клуб c членством за ₽2 млн... 08:07
Песков заявил, что Медведчук не обращался за российским гражданством 07:59
Овечкин установил очередное результативное достижение 07:45
В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать ужесточения ковидных ограничений 07:42
Грузовой корабль «МС-17 Прогресс» успешно перепарковался на МКС 07:36
Появилось первое фото Алека Болдуина после убийства им оператора 07:29
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре 07:23
Федор Емельяненко допустил уход из MMA после ближайшего боя 07:23
Военнослужащие четырех стран ОДКБ взяли штурмом населенный пункт в Таджикистане 07:21
В Новосибирске у цирка обнаружены тела мужчины и женщины 07:09
Бесплатная ставка 1000 р.

Экс-чемпион UFC: Макгрегор — дойная корова, президент промоушена ничего не сделает ему

close
100%
Steve Marcus/Reuters

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух дивизионах Генри Сехудо в передаче Triple C & Schmo выразил мнение, что легковес Конор Макгрегор — дойная корова для UFC, поэтому президент промоушена Дана Уайт ничего не сделает ему за его скандальные драки с людьми, который не связаны с единоборствами.

«Президент UFC ничего не сделает ему. Это дойная корова. Он знает золотое правило — парень с золотом устанавливает правило. Но я кое — что скажу. Перестаньте выставлять нас в плохом свете… В конце концов, мы просто все конкуренты, стремящиеся найти преимущества. Но когда ты там причиняешь боль людям, лупишь этих людей, ты, подонок! Выбери подходящего человека, чтобы ударить его, чувак, — сказал Сехудо.

Ранее Макгрегору было предъявлено официальное обвинение после избиения итальянского диджея.

Накануне Франческо Факкинетти рассказал, что внезапно у Макгрегора «помутился рассудок», после чего ирландец нанес удар и попал ему по верхней губе и носу. Диджей отметил, что его огорчил произошедший инцидент, поскольку он является фанатом ММА и лично Конора и никогда не думал, что этот вид спорта связан с обычными хулиганами.

Все новости на тему:
Хроника
Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях