Экс-чемпион UFC: Макгрегор — дойная корова, президент промоушена ничего не сделает ему

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух дивизионах Генри Сехудо в передаче Triple C & Schmo выразил мнение, что легковес Конор Макгрегор — дойная корова для UFC, поэтому президент промоушена Дана Уайт ничего не сделает ему за его скандальные драки с людьми, который не связаны с единоборствами.

«Президент UFC ничего не сделает ему. Это дойная корова. Он знает золотое правило — парень с золотом устанавливает правило. Но я кое — что скажу. Перестаньте выставлять нас в плохом свете… В конце концов, мы просто все конкуренты, стремящиеся найти преимущества. Но когда ты там причиняешь боль людям, лупишь этих людей, ты, подонок! Выбери подходящего человека, чтобы ударить его, чувак, — сказал Сехудо.

Ранее Макгрегору было предъявлено официальное обвинение после избиения итальянского диджея.

Накануне Франческо Факкинетти рассказал, что внезапно у Макгрегора «помутился рассудок», после чего ирландец нанес удар и попал ему по верхней губе и носу. Диджей отметил, что его огорчил произошедший инцидент, поскольку он является фанатом ММА и лично Конора и никогда не думал, что этот вид спорта связан с обычными хулиганами.