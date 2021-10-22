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Футболист «Галатасарая»: с «Локомотивом» я бы и на ничью не согласился

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РИА Новости

Нападающий «Галатасарая» Райан Бабел, комментируя победу над «Локомотивом» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы, заявил, что не согласился бы на ничью в этой игре. Слова Бабела передает официальный сайт УЕФА.

«Если быть честным, я бы и на 0:0 согласился. Отыграть вничью в таком непростом месте — это неплохо, тем более что мы бы все равно оставались на верхней позиции в группе. Но победа делает наше положение еще лучше — спасибо заменам, вовремя сделанным нашим главным тренером», — сказал Бабел.

Встреча прошла в Москве на «РЖД-Арене» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на 82-й минуте забил полузащитник турецкой команды Керем Актюркоглу.

После двух трех «железнодорожники», набравшие одно очко, занимают последнее, четвертое место в турнирной таблице группы E. Ранее они сыграли вничью с «Марселем» (1:1) и проиграли римскому «Лацио» (0:2).

Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко назвал «позорищем» поражение «Локомотива» от «Галатасарая».

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Футбол. Лига Европы
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