Член РФС Созин: «Локомотив» и «Зенит» заслужили ордена за трусость

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин после поражения «Локомотива» в матче третьего тура Лиги Европы, оценил игру всех российских клубов в еврокубках. Слова Созина передает «Чемпионат».

«Три домашних поражения российских клубов – это не просто сигнал, это в набат бьют! Но ничего не меняется. Я смотрел все три матча наших команд. Ощущение, что игроки сами не верят, что могут хоть кого-то дома обыграть. Чем «Галатасарай» от «Локомотива» отличается, в чем он лучше? Но у наших ноль ударов в створ, как это возможно?

«Локомотив» и «Зенит» заслужили ордена за трусость. Играли с надеждой на 0:0. Вопросов нет только к «Спартаку», да, с ошибками, но в атаку. Ничего такого «Галатасарай» и «Ювентус» не показали, чтобы можно было сказать, что мы проиграли хорошим, серьезным клубам», — сказал Созин.

Напомним, «Зенит» 19 октября потерпел поражение от «Ювентуса» (0:1) в Лиге чемпионов. «Спартак» в тот же день проиграл «Лестеру» (3:4).

Встреча, прошедшая в Москве на «РЖД-Арене», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на 82-й минуте забил полузащитник турецкой команды Керем Актюркоглу.

После двух трех «железнодорожники», набравшие одно очко, занимают последнее, четвертое место в турнирной таблице группы E. Ранее они сыграли вничью с «Марселем» (1:1) и проиграли римскому «Лацио» (0:2).

Ранее «Зенит» отреагировал на поражение «Локомотива» в ЛЕ мемом.