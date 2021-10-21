Комментатор Орлов призвал руководство «Спартака» отправить в отставку тренера

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал работу главного тренера московского «Спартака» Руя Витории после матча третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Лестер Сити».

«Я не могу понять квалификацию тренера «Спартака». Посмотрите на защитников, особенно на Рассказова. Он стоит в своей штрафной при атаке соперника, а за его спиной стоит нападающий. Так не должно быть. Из-за этого они все проиграли. Четыре мяча же забил футболист Дака, которого никто не держал. Джикия, Жиго выбегали вперед, как авантюристы», — передает «Чемпионат.com» со ссылкой на эфир «Эха Москвы в Петербурге».

Комментатор считает, что в перерыве матча наставнику красно-белых следовало заменить Рассказова. Также Орлов отметил, что полузащитник Роман Зобнин был не готов к игре после травмы.

«Это, конечно, квалификация тренеров. Это элементарные вещи для тренерского искусства. Думаю, с этим португальцем «Спартаку» надо скорее прощаться», — сказал Орлов.

Встреча между «Спартаком» и «Лестером», прошедшая в Москве на «Открытие Банк Арене», завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. В составе победителей четыре мяча забил Патсон Дака. У хозяев дубль оформил Александр Соболев, также отличился Джордан Ларссон.

После трех туров Лиги Европы «Лестер», набравший четыре очка, поднялся на второе место в турнирной таблице группы C. «Спартак» с тремя баллами располагается на третьей строчке.

Ранее полузащитник «Спартака» Виктор Мозес поделился мнением о результате матча с «Лестером».