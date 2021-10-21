Президент Bellator: бой Усмана Нурмагомедова с Макгрегором напоминал бы драку бойца с диджеем

Президент Bellator Скотт Кокер ответил на вопрос корреспондента «Газеты.Ru» о том, мог бы российский боец из его промоушена Усман Нурмагомедов победить представителя UFC Конора Макгрегора, если бы бой между ними был организован сейчас. Усман является двоюродным братом экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и выступит на турнире Bellator 269 в Москве 23 октября.

«Поединок Усмана с Конором сейчас напоминал бы драку профессионального бойца с диджеем. Я думаю, у Усмана будет более сложный соперник прямо сейчас», — сказал Кокер.