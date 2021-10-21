Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Мустафина: победа Мельниковой на ЧМ — знаковое событие 18:24
Путин заявил, что существующая форма капитализма уже исчерпала себя 18:23
Президент Bellator рассказал, чем закончился бы фрик-бой с участием Федора... 18:22
Путин: пандемия коронавируса напомнила о хрупкости мирового сообщества 18:22
Путин: мы живем в эпоху кризиса принципов существования человека на Земле 18:14
Президент Bellator: бой Усмана Нурмагомедова с Макгрегором напоминал бы драку бойца... 18:08
Появилось видео испытаний подводной лодки «Князь Олег» в Белом море 18:07
В Европе нашли способ снизить зависимость от поставок российского газа 18:07
Глава Bellator Кокер: Усман Нурмагомедов может делать более яркое шоу, чем Хабиб 18:05
Сотрудники прокуратуры Москвы пришли с проверкой в «Шанинку» 18:05
Бесплатная ставка 1000 р.

Украинский комментатор в эфире назвал Россию оккупантом и пожелал «Спартаку» поражения

close
100%
Maxim Shemetov/Reuters

Украинский комментатор Сергей Лукьяненко в прямом эфире пожелал московскому «Спартаку» поражения в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Лестер Сити».

«Добрый вечер, приветствую вас в Москве, столице страны-агрессора, страны-оккупанта. Страны, которая аннексировала у нашей любимой родины полуостров. Страны, которая начала войну на востоке Украины. К сожалению, эта война унесла, по данным ООН, более 13 тысяч жизней. Понятно, что, как гражданин Украины, я сегодня искренне желаю «Спартаку» поражения в матче с «Лестером», потому что спорт не может прославлять Россию — страну, которая не может жить в мире со своими соседями», — сказал комментатор перед стартовым свистком.

При этом Лукьяненко заявил, что будет стараться комментировать беспристрастно.

Встреча между «Спартаком» и «Лестером», прошедшая в Москве на «Открытие Банк Арене», завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. В составе победителей четыре мяча забил Патсон Дака. У хозяев дубль оформил Александр Соболев, также отличился Джордан Ларссон.

После трех туров Лиги Европы «Лестер», набравший четыре очка, поднялся на второе место в турнирной таблице группы C. «Спартак» с тремя баллами располагается на третьей строчке.

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) развел сборные России и Украины во время жеребьевки группового этапа чемпионата Европы 2022 года по мини-футболу.

Все новости на тему:
Футбол. Лига Европы
Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях