Украинский комментатор в эфире назвал Россию оккупантом и пожелал «Спартаку» поражения

Украинский комментатор Сергей Лукьяненко в прямом эфире пожелал московскому «Спартаку» поражения в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Лестер Сити».

«Добрый вечер, приветствую вас в Москве, столице страны-агрессора, страны-оккупанта. Страны, которая аннексировала у нашей любимой родины полуостров. Страны, которая начала войну на востоке Украины. К сожалению, эта война унесла, по данным ООН, более 13 тысяч жизней. Понятно, что, как гражданин Украины, я сегодня искренне желаю «Спартаку» поражения в матче с «Лестером», потому что спорт не может прославлять Россию — страну, которая не может жить в мире со своими соседями», — сказал комментатор перед стартовым свистком.

При этом Лукьяненко заявил, что будет стараться комментировать беспристрастно.

Встреча между «Спартаком» и «Лестером», прошедшая в Москве на «Открытие Банк Арене», завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. В составе победителей четыре мяча забил Патсон Дака. У хозяев дубль оформил Александр Соболев, также отличился Джордан Ларссон.

После трех туров Лиги Европы «Лестер», набравший четыре очка, поднялся на второе место в турнирной таблице группы C. «Спартак» с тремя баллами располагается на третьей строчке.

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) развел сборные России и Украины во время жеребьевки группового этапа чемпионата Европы 2022 года по мини-футболу.