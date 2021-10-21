Экс-игрок сборной России рассказал, почему «Спартак» проиграл «Лестеру» в ЛЕ

Бывший игрок сборной России Сергей Юран прокомментировал поражение московского «Спартака» от «Лестера» в третьем туре группового этапа Лиги Европы.

«То, что произошло во втором тайме — ошибка тренера. Не нужно было нам бежать вперед. Нужно было зеркалить то, что было в первом тайме. Терпеть в обороне и играть на быстрых атаках.

Во второй половине мы увидели, что, скорее всего, «Лестер» отдал инициативу, заманил немножко «Спартак». И на быстрых атаках поймал красно-белых и реализовал эти моменты. Вот здесь главный момент.

Должна была быть реакция тренерского штаба. Наверняка кто-то сидит с рацией наверху и контролирует, где кто проваливается, что не получается. Реакции не последовало. И правильно тренер вступается за Рассказова, он должен был отреагировать», — приводит слова Юрана «Матч ТВ».

Встреча между «Спартаком» и «Лестером», прошедшая в Москве на «Открытие Банк Арене», завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. В составе победителей четыре мяча забил Патсон Дака. У хозяев дубль оформил Александр Соболев, также отличился Джордан Ларссон.

После трех туров Лиги Европы «Лестер», набравший четыре очка, поднялся на второе место в турнирной таблице группы C. «Спартак» с тремя баллами располагается на третьей строчке.

В следующем туре команды встретятся в Лестере. Матч пройдет 4 ноября.

Ранее бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин объяснил поражение «Спартака» от «Лестера».