Игрока Team Spirit с победой на ЧМ по Dota 2 поздравил министр обороны Шойгу

Игрок российской команды Team Spirit Александр Хертек (TORONTOTOKYO) рассказал, что его с победой в финале The International 10 — чемпионата мира по игре Dota 2 поздравил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Меня поздравил мой земляк, министр обороны Сергей Шойгу. Он отправил телеграмму ко мне домой. Приятно, когда такой великий человек поздравляет», — цитирует Хертека Sport24.

Team Spirit обыграли фаворитов турнира — китайскую команду PSG.LGD со счетом 3:2 и заработали $18,2 млн в качестве призовых.

Победители турнира заработали более $18,2 млн призовых. В составе Team Spirit выступают россияне Collapse (Магомед Халилов), Miposhka (Ярослав Найденов), TORONTOTOKYO (Александр Хертек), а также украинцы Yatoro (Илья Мулярчук) и Mira (Мирослав Колпаков).

The International впервые прошел в 2011 году, его триумфаторами стали игроки украинской Natus Vincere — тогда общий призовой фонд составлял $1,6 млн (сейчас — более 40 млн).

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поздравил команду Team Spirit с победой на киберспортивном турнире The International 2021 по Dota 2.