Сборная России поднялась на четыре позиции в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась с 37-го на 33-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщается на сайте организации.

В активе национальной команды 1497 очков.

Первую строчку в рейтинге занимает национальная команда Бельгии (1832 очка), на втором месте расположилась сборная Бразилии (1820). Франция замыкает тройку лидеров (1779). Также в топ-5 вошли Италия (1750) и Англия (1750).

Напомним, под руководством Валерия Карпина сборная России одержала победы над Кипром (2:0), Мальтой (2:0), Словакией (2:1) и Словенией (1:0). Также российские футболисты сыграли вничью с Хорватией (0:0).

Национальная команда лидирует в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережает идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

В ближайших матчах отборочного этапа чемпионата мира — 2022 подопечные Карпина сыграют с Кипром (11 ноября) и Хорватией (14 ноября).

Ранее сообщалось, что Шотландия обошла Россию рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).