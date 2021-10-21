Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Старейшая партия Армении собирает общенациональное сопротивление 12:16
В Кремле прокомментировали задержание россиян в Турции 12:15
В Минтруде сообщили о снижении числа зарегистрированных безработных 12:09
РФПИ: в СМИ участились атаки на «Спутник», основанные на фейковых... 12:08
Минцифры предложило не требовать от государственных СМИ отчетов о зарубежном... 12:05
После матча «МЮ» в ЛЧ на поле выбежал фанат и схватил Роналду... 12:00
Водитель перепутал педали и утопил Lamborghini в озере 11:59
Инфекционист Малышев рассказал, когда заболеваемость COVID-19 в Москве пойдет... 11:59
В Москве впервые с июня выявили более 7,8 тысячи случаев... 11:52
Производители вакцины «Спутник V» заканчивают подготовку документов для одобрения... 11:49
Бесплатная ставка 1000 р.

Сборная России поднялась на четыре позиции в рейтинге ФИФА

close
100%
Borut Zivulovic/Reuters

Сборная России поднялась с 37-го на 33-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщается на сайте организации.

В активе национальной команды 1497 очков.

Первую строчку в рейтинге занимает национальная команда Бельгии (1832 очка), на втором месте расположилась сборная Бразилии (1820). Франция замыкает тройку лидеров (1779). Также в топ-5 вошли Италия (1750) и Англия (1750).

Напомним, под руководством Валерия Карпина сборная России одержала победы над Кипром (2:0), Мальтой (2:0), Словакией (2:1) и Словенией (1:0). Также российские футболисты сыграли вничью с Хорватией (0:0).

Национальная команда лидирует в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережает идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

В ближайших матчах отборочного этапа чемпионата мира — 2022 подопечные Карпина сыграют с Кипром (11 ноября) и Хорватией (14 ноября).

Ранее сообщалось, что Шотландия обошла Россию рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Все новости на тему:
Хроника
Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях