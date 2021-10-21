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Полиция задержала экс-главу фан-клуба «Спартака», напавшего на журналиста

Полиция задержала экс-главу фан-клуба московского «Спартака» Валентина Коршунова. На него был составлен протокол об административном правонарушении, после чего Коршунов был помещен в изолятор. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против»

Коршунову грозит 15 суток ареста, но возможно добавление уголовного наказания. Также в крови у бывшего главы фан-клуба «Спартака» был найден алкоголь.

Ранее было опубликовано видео нападения фаната «Спартака» на журналиста «РБК-Спорт» Александра Щеголева после матча красно-белых с «Лестером» в Лиге Европы.

Напомним, встреча между «Спартаком» и «Лестером», прошедшая в Москве на «Открытие Банк Арене», завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. В составе победителей четыре мяча забил Патсон Дака. У хозяев дубль оформил Александр Соболев, также отличился Джордан Ларссон.

После трех туров Лиги Европы «Лестер», набравший четыре очка, поднялся на второе место в турнирной таблице группы C. «Спартак» с тремя баллами располагается на третьей строчке.

В следующем туре команды встретятся в Лестере. Матч пройдет 4 ноября.

Ранее сообщалось, что «Спартак» осудил нападение фаната команды на журналиста.

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Футбол. Лига Европы
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