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Россия не смогла опередить Шотландию в рейтинге УЕФА

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Maxim Shemetov/Reuters

Петербургский «Зенит» и московский «Спартак» не принесли зачетные очки для России в рейтинг Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Красно-белые проиграли на своем поле «Лестеру» (3:4) в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы, а подопечные Сергея Семака уступили в Санкт-Петербурге туринскому «Ювентусу» (0:1) в Лиге чемпионов.

Таким образом, России не удалось вернуться на девятую строчку в рейтинге. На данный момент она идет десятой, отставая от Шотландии на 0,018 балла. Отметим, что сохранился отрыв от Украины. У наших ближайших преследователей 30,6 балла, у России — 31,682.

Напомним, 21 октября матч группового этапа Лиги Европы против турецкого «Галатасарая» проведет столичный «Локомотив». Стартовый свисток для команд прозвучит в 22.00 (мск).

Ранее сообщалось, что после победы шотландского «Селтика» над венгерским «Ференцварошем» (2:0) в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы Россия опустилась на десятое место в рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), пропустив вперед Шотландию.

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Футбол. Лига Европы
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