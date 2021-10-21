Витория сравнил игру «Спартака» в РПЛ и Лиге Европы

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория после поражения от «Лестера» (3:4) в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы сравнил игру, которую показывает его команда в Российской премьер-лиге (РПЛ) и европейском турнире.

«Не согласен, что «Спартак» в Лиге Европы выглядит лучше и целостнее. Если говорить о последнем матче с «Динамо», мы показали и концентрацию, и характер, и игру высокого качества. Между Лигой Европы и РПЛ нет большой разницы. Если вспомнить игру с «Легией», там было достаточно несправедливо. В то же время и с «Ахматом» был очень сложный матч. Здесь имеет значение и собранность, и командный дух, и характер. Нельзя так сравнивать», — цитирует специалиста Sport24.

Напомним, «Спартак» в матче с «Лестером» вел со счетом 2:0 благодаря голам Александра Соболева и Джордана Ларссона, но затем пропустил четыре мяча подряд — автором покера в составе гостей стал Патсон Дака. Соболев в концовке забил еще один мяч, но добиться большего москвичи не смогли.

После трех туров Лиги Европы «Спартак» с тремя баллами располагается на третьей строчке.

В 11 первых турах Российской премьер-лиги «Спартак» потерпел четыре поражения и занимает седьмое место.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков раскритиковал оборону «Спартака» в матче против «Лестера».