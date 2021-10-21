Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Токаев призвал не ограничивать в Казахстане изучение разных языков, в том числе... 08:59
Песков назвал сроки проведения ежегодной пресс-конференции Путина 08:58
Тренер «Зенита» Семак объяснил, почему Дзюба вышел в стартовом составе... 08:56
В России лишь 8% сотрудников доверили бы работодателю свою биометрию 08:49
Phys.org: изменение климата нанесет удар по здоровью человечества сильнее пандемии... 08:47
Легкоатлетка Тимановская рассказала об угрозах и оскорблениях в свой адрес 08:31
В Москве за сутки выпало 10% месячной нормы осадков 08:29
В Кремле сообщили о планах Путина провести ежегодную пресс-конференцию 08:28
Эксперты назвали вид запущенной КНДР ракеты 08:21
В Индии более 1 млрд человек привились одной дозой вакцины 08:00
Бесплатная ставка 1000 р.

Витория сравнил игру «Спартака» в РПЛ и Лиге Европы

close
100%
Global Look Press

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория после поражения от «Лестера» (3:4) в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы сравнил игру, которую показывает его команда в Российской премьер-лиге (РПЛ) и европейском турнире.

«Не согласен, что «Спартак» в Лиге Европы выглядит лучше и целостнее. Если говорить о последнем матче с «Динамо», мы показали и концентрацию, и характер, и игру высокого качества. Между Лигой Европы и РПЛ нет большой разницы. Если вспомнить игру с «Легией», там было достаточно несправедливо. В то же время и с «Ахматом» был очень сложный матч. Здесь имеет значение и собранность, и командный дух, и характер. Нельзя так сравнивать», — цитирует специалиста Sport24.

Напомним, «Спартак» в матче с «Лестером» вел со счетом 2:0 благодаря голам Александра Соболева и Джордана Ларссона, но затем пропустил четыре мяча подряд — автором покера в составе гостей стал Патсон Дака. Соболев в концовке забил еще один мяч, но добиться большего москвичи не смогли.

После трех туров Лиги Европы «Спартак» с тремя баллами располагается на третьей строчке.

В 11 первых турах Российской премьер-лиги «Спартак» потерпел четыре поражения и занимает седьмое место.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков раскритиковал оборону «Спартака» в матче против «Лестера».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях