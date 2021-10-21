«Барселона» продлит контракт с 18-летним игроком с суммой отступных в размере €1 млд

«Барселона» продлит соглашение с 18-летним нападающим клуба Ансу Фати. Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Сообщается, что новый контракт рассчитан до лета 2027 года. В продленном соглашении будут прописаны отступные в размере €1 млд.

В нынешнем сезоне Фати принял участие в четырех матчах в составе «Барселоны», забил два мяча и отметился одной результативной передачей.

В составе сборной Испании Фати сыграл в четырех встречах, в которых забил один гол.

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Фати составляет €60 млн.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Испании Педри продлил контракт с «Барселоной» до 30 июня 2026 года. В новом соглашении каталонский клуб также прописал сумму отступных в размере €1 млрд.

https://publish.twitter.com/?url=https://twitter.com/FCBarcelona/status/1450910960290607105