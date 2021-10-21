Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Токаев призвал не ограничивать в Казахстане изучение разных языков, в том числе... 08:59
Песков назвал сроки проведения ежегодной пресс-конференции Путина 08:58
Тренер «Зенита» Семак объяснил, почему Дзюба вышел в стартовом составе... 08:56
В России лишь 8% сотрудников доверили бы работодателю свою биометрию 08:49
Phys.org: изменение климата нанесет удар по здоровью человечества сильнее пандемии... 08:47
Легкоатлетка Тимановская рассказала об угрозах и оскорблениях в свой адрес 08:31
В Москве за сутки выпало 10% месячной нормы осадков 08:29
В Кремле сообщили о планах Путина провести ежегодную пресс-конференцию 08:28
Эксперты назвали вид запущенной КНДР ракеты 08:21
Витория сравнил игру «Спартака» в РПЛ и Лиге Европы 08:10
Бесплатная ставка 1000 р.

«Барселона» продлит контракт с 18-летним игроком с суммой отступных в размере €1 млд

close
100%
ALBERT GEA/Reuters

«Барселона» продлит соглашение с 18-летним нападающим клуба Ансу Фати. Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Сообщается, что новый контракт рассчитан до лета 2027 года. В продленном соглашении будут прописаны отступные в размере €1 млд.

В нынешнем сезоне Фати принял участие в четырех матчах в составе «Барселоны», забил два мяча и отметился одной результативной передачей.

В составе сборной Испании Фати сыграл в четырех встречах, в которых забил один гол.

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Фати составляет €60 млн.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Испании Педри продлил контракт с «Барселоной» до 30 июня 2026 года. В новом соглашении каталонский клуб также прописал сумму отступных в размере €1 млрд.

https://publish.twitter.com/?url=https://twitter.com/FCBarcelona/status/1450910960290607105
Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Испании
Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях