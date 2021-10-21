Экс-наставник сборной Аргентины раскритиковал «ПСЖ» за неправильное использование Месси

Бывший главный тренер сборной Аргентины Альфио Басиле считает, что «Пари Сен-Жермен» неправильно использует на поле нападающего Лионеля Месси. Слова Басиле передает SuperMitre.

«Проблема Месси в том, что в «ПСЖ» он играет справа, а со сборной Аргентины он играет везде, он заставляет всех играть. У «ПСЖ» очень слабая оборона и очень беспорядочная», — сказал Басиле.

Ранее дубль Месси помог «ПСЖ» обыграть «РБ Лейпциг».

10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года. По информации французского издания L'Équipe, аргентинец в первый год заработает €30 млн. В последующие два года сумма увеличится на €10 млн благодаря бонусу за лояльность.

Форвард дебютировал в составе «ПСЖ» 29 августа в матче четвертого тура чемпионата Франции против команды «Реймс».