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Экс футболист «Астон Виллы» назвал игрока, который должен зарабатывать больше, чем Роналду

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Global Look Press

Бывший футболист «Астон Виллы» Габриэл Агбонлахор считает, что нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах заслуживает иметь самую высокую зарплату в Английской премьер-лиге. Слова экс-игрока передает TalkSPORT.

«Салах должен зарабатывать больше, чем Криштиану. Он должен попросить на один фунт больше, чем самый высокооплачиваемый игрок в лиге, — сказал Агбонлахор.

Контракт Салаха истекает в 2023-м. В текущем сезоне египтянин сыграл в 11 матчах, в которых забил 12 голов и сделал четыре результативные передачи.

27 августа «Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду, который выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

Ранее защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи после матча с «Зенитом» (1:0) в Лиге чемпионов заявил, что его команда утратила способность играть в командный футбол во время выступления за туринский клуб Криштиану Роналду.

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Футбол. Чемпионат Англии
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