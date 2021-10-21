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«Горжусь командой»: Боярский — о поражении «Зенита» от «Ювентуса»

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Народный артист России Михаил Боярский, комментируя поражение «Зенита» от «Ювентуса» (0:1) в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, заявил, что гордится петербургской командой. Слова Боярского передает Sport24.

«Поражение, конечно, налицо, но никто не скажет, что «Зенит» вышел отбывать номер. Они бились весь матч, показали отличную игру. Несмотря на результат, я такой командой горжусь. Мне очень нравится, как работает команда и главный тренер — они отлично справляются с обязанностями. Семак достойно подготовил команду, они могли и победить. Сегодня «Зенит» наравне сыграл с таким именитым клубом, так что это о многом говорит», — сказал Боярский.

После трех туров «Зенит» располагается на третьем месте в группе H, имея в активе три очка. Вторую строчку занимает «Челси» с шестью баллами. Возглавляет таблицу «Ювентус», набравший девять очков.

В следующем туре «Зенит» и «Ювентус» встретятся между собой в Турине. Матч пройдет 2 ноября.

Ранее бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что сине-бело-голубые играли в «слишком трусливый футбол».

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Футбол. Лига чемпионов
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