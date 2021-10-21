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Французский фигурист отреагировал на слова россиянина о гомосексуализме в свой адрес

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Lucy Nicholson/Reuters

Французский фигурист Гийом Сизерон в Instagram прокомментировал высказывание российского судьи международной категории Александра Веденина, который обвинил его в гомосексуализме.

«То, что делает вас мужчиной, женщиной, небинарной персоной или кем-то между, не имеет ничего общего с вашей сексуальной ориентацией и тем более с вашими способностями, ценностью, навыками и уровнем уважения, которого вы заслуживаете.

Гомофобным комментариям нет места в мире фигурного катания или в любом другом виде спорта, поэтому я надеюсь, что ISU поддержит меня и даст понять: такие высказывания неприемлемы вне зависимости от того, кто их говорит», — написал Сизерон.

Ранее Веденин заявил, что пара Гийома Сизерон и Габриэла Пападакис выступает «холодно», так как партнер — нетрадиционной сексуальной ориентации.

Французский фигурист Сизерон совершил каминг-аут в мае 2020 года. Кроме четырех побед на чемпионатах мира, на счету французского дуэта второе место на Олимпийских играх — 2018 в Пхенчхане, а также несколько мировых рекордов.

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