Экс-наставник «Зенита»: петербуржцы играли в слишком трусливый футбол, сейчас это их максимум

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела, комментируя поражение петербуржцев в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом» (0:1), заявил, что сине-бело-голубые играли в «слишком трусливый футбол». Слова специалиста передает Sport24.

«Зенит» играл в слишком трусливый футбол с кучей защитников. Максимум, что могли добиться — ничья. К сожалению, «Ювентус» в конце забил. А ведь были шансы, потому что итальянский клуб до этого играл невнятно. «Ювентус» лучше как команда, вот и все. «Зенит» реально слабее, на большие команды у них совершенно нет сил. Чтобы обыгрывать такие клубы, «Зенит» должен творить чудеса. Но увы, его не случилось», — сказал Петржела.

После трех туров «Зенит» располагается на третьем месте в группе H, имея в активе три очка. Вторую строчку занимает «Челси» с шестью баллами. Возглавляет таблицу «Ювентус», набравший девять очков.

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