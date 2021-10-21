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Защитник «Ювентуса» Бонуччи: с Роналду мы утратили способность играть в командный футбол

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Reuters

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи после матча с «Зенитом» (1:0) в Лиге чемпионов заявил, что его команда утратила способность играть в командный футбол во время выступления за туринский клуб Криштиану Роналду. Слова Бонуччи передает официальный сайт УЕФА.

«Сложный выдался матч: едва «Зенит» терял мяч, он тут же успевал закрыть все свободные зоны. Вся наша команда заслужила эту победу. Мы заново открыли в себе готовность проявлять терпение, и это самое главное.

Похоже, теперь мы показываем более командный футбол. В последнее годы мы такую способность утратили, играя бок о бок с великим чемпионом Роналду и стремясь максимально ему содействовать, думая, что он всегда сможет все решать за нас», — сказал Бонуччи.

Роналду выступал за «Ювентус» с 2018 по 2022 год. За это время португалец провел 98 матчей в Серии А, в который забил 81 мяч и сделал 20 голевых передач.

Этим летом Криштиану перешел из туринского клуба в «Манчестер Юнайтед».

Ранее Роналду установил уникальный рекорд Лиги чемпионов.

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Футбол. Лига чемпионов
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