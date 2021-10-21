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Экс-главный тренер «Зенита»: от Дзюбы больше нечего ждать, для ЛЧ он старый

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РИА Новости

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела, комментируя поражение в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (0:1), заявил, что возраст нападающего Артема Дзюбы дает о себе знать. Слова Петржелы передает Sport24.

«Странно, что Азмун не играл со старта, был нужен нападающий впереди — если не забиваешь, то проигрываешь. Дзюба сегодня на своем уровне. Большего от него ждать нечего. В РПЛ он сильный, а в ЛЧ уже старый — возраст дает о себе знать», — сказал Петржела.

В матче против туринского клуба Дзюба не отметился результативными действиями и был заменен на Сердара Азмуна на 61-минуте.

После трех туров «Зенит» располагается на третьем месте в группе H, имея в активе три очка. Вторую строчку занимает «Челси» с шестью баллами. Возглавляет таблицу «Ювентус», набравший девять очков.

Ранее Сердар Азмун заявил, что не знает, чего не хватило для того, чтобы забить туринскому клубу.

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Футбол. Лига чемпионов
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