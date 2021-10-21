Нападающий «Зенита»: спросите у тренера, почему мы не забили «Ювентусу»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун, комментируя поражение в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (0:1), заявил, что не знает, чего не хватило для того, чтобы забить туринскому клубу. Слова Азмуна передает «Чемпионат».

«Чего не хватило, чтобы забить? Не знаю, спросите у тренера. Мы делали все возможное, но соперник — очень серьезная команда с хорошими игроками. Надеюсь, в следующей игре мы забьем и выиграем. У «Ювентуса» не было много моментов, у нас были моменты, но, к сожалению, не удалось забить. Выйти из группы очень тяжело, но я на это надеюсь, это футбол, мы должны быть сконцентрированы всегда», — сказал Азмун.

После трех туров «Зенит» располагается на третьем месте в группе H, имея в активе три очка. Вторую строчку занимает «Челси» с шестью баллами. Возглавляет таблицу «Ювентус», набравший девять очков.

Ранее бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал нападающего «Зенита» Артема Дзюбу за то, что он забивает аутсайдерам чемпионата России, но не может отличиться против европейских грандов.