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Экс-президент «Спартака» о Дзюбе: одно дело – нашим аутсайдерам забивать, другое — «Ювентусу»

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Сергей Субботин/РИА «Новости»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко, комментируя поражение «Зенита» в матче третьего тура Лиги чемпионов против туринского «Ювентуса» (0:1), раскритиковал нападающего петербургского клуба Артема Дзюбу за то, что он забивает аутсайдерам чемпионата России, но не может отличиться против европейских грандов. Слова Червиченко передает «Чемпионат».

«Игра была равной, не сказал бы, что «Ювентус» в чем-то превосходил. Обидно за четыре минуты до конца пропустить. Все-таки уровень игроков у «Юве» посильнее. Азмун в этом сезоне ничего не показывает. Если бы Клаудиньо с Малкомом поддерживал Азмун, то было бы совсем великолепно. Дзюба устал и в конце совсем ничего не мог. Одно дело – нашим аутсайдерам забивать и майку задирать, другое — попробовать забить «Ювентусу». Как говорят в Одессе – две большие разницы», — сказал Червиченко.

После трех туров «Зенит» располагается на третьем месте в группе H, имея в активе три очка. Вторую строчку занимает «Челси» с шестью баллами. Возглавляет таблицу «Ювентус», набравший девять очков.

Ранее бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко оценил игру команды в матче против «Ювентуса».

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Футбол. Лига чемпионов
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