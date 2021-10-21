Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Экс-главный тренер «Зенита»: от Дзюбы больше нечего ждать, для ЛЧ он... 01:31
Юрист объяснил, нужно ли платить налог при переводе с карты на карту 01:30
Девушка Саакашвили отговаривала его от голодовки в тюрьме 01:23
Байден решил назначить нового координатора США по санкциям 01:16
Спецназ ВДВ получит новые автоматы АК-12 01:13
Известный боец UFC сдал положительный тест на амфетамин 01:12
Автовладельцы увеличили траты на парковку, бензин и техобслуживание 01:00
Депутаты ЛДПР предложили расширить список получателей материнского капитала 01:00
Паразиты и подмена продукции: в 89% рыбных консервах найдены серьезные нарушения 00:56
Нападающий «Зенита»: спросите у тренера, почему мы не забили... 00:55
Бесплатная ставка 1000 р.

Деменко о шансах «Зенита» на выход в плей-офф ЛЧ: я не верю в чудеса

close
100%
РИА «Новости»

Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко оценил игру команды в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против туринского «Ювентуса» (0:1). Он подчеркнул, что ему очень понравилось, как выглядели сине-бело-голубые, и исход встречи решила лишь одна их ошибка.

«Игра очень понравилась. В какой-то степени я ожидал, что все-таки «Зенит» найдет момент, чтобы первым забить. И он смотрелся очень хорошо, но класс футболистов «Ювентуса» все же оказался выше, и в тот момент, когда им было нужно, они дожали. Понятно, что это была роковая ошибка, ведь в целом «Ювентус» не мог ничего сделать. Обидное поражение, но в чем и заключается футбол: игра забывается, а результат остается», — сказал Деменко «Газете.Ru».

Известный футболист скептически относится к перспективам «Зенита» пройти в плей-офф Лиги чемпионов после неудачи в игре с «Юве». Впрочем, питерцы едва ли займут в своей группе место ниже третьего, поскольку в ней обозначился четкий аутсайдер — «Мальме», проигравший три матча с общим счетом 0:11. Деменко считает, что выход в Лигу Европы с третьей строчки — более реальный вариант для команды Сергея Семака.

«После сегодняшнего поражения я не верю в чудеса, при всем уважении к «Зениту». Хорошую взял тактику Сергей Богданович: команда играла от обороны, четко понимая, что можно поймать соперника на контратаке, можно использовать стандартные положения. Потому что против такой команды «Зениту» еще пока тяжело играть в свой футбол, но самое главное, что мы видим его прогресс. Это команда, которая бьется, сражается и действительно хочет показать большим клубам, что с ней надо считаться», — заключил Деменко.

После трех туров «Зенит» располагается на третьем месте в группе H, имея в активе три очка. Вторую строчку занимает «Челси» с шестью баллами. Возглавляет таблицу «Ювентус», набравший девять очков.

Ранее форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба поделился мнением о футболистах туринского «Ювентуса».

Все новости на тему:
Футбол. Лига чемпионов
Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях