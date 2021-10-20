Журналиста избили у VIP-входа на стадион «Спартака»

Журналист «РБК-Спорт» Александр Щеглов был избит после матча третьего тура группового этапа Лиги Европы между московским «Спартаком» и «Лестер Сити», сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По информации источника, один из болельщиков, выходивших из VIP-зоны «Открытие Банк Арены», выразил недовольство тем, что журналист ведет видеосъемку. Почти сразу после этого он нанес несколько ударов журналисту по голове.

В настоящее время нападавший и Щеглов находятся в отделении полиции.

Встреча между «Спартаком» и «Лестером», прошедшая в Москве на «Открытие Банк Арене», завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. В составе победителей четыре мяча забил Патсон Дака. У хозяев дубль оформил Александр Соболев, также отличился Джордан Ларссон.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После трех туров Лиги Европы «Лестер», набравший четыре очка, поднялся на второе место в турнирной таблице группы C. «Спартак» с тремя баллами располагается на третьей строчке.

В следующем туре команды встретятся в Лестере. Матч пройдет 4 ноября.

Ранее фанаты «Спартака» освистали вставших на колено игроков «Лестера».