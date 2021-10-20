Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Минпромторге заявили, что магазины продолжат работать в нерабочие дни 21:04
Художник устроил перфоманс, в котором приняли участие 300 голых добровольцев 21:00
Дайвер нашел в море гигантский зуб древней акулы 20:58
Инфекционист рассказал, как нерабочие дни повлияют на распространение COVID-19 20:57
«Зенит» и «Ювентус» объявили составы на матч Лиги чемпионов 20:55
СК в Новосибирске проверит инцидент, в котором охранник магазина ударил мальчика 20:53
Букмекеру онлайн-казино дали три года тюрьмы за вывод из России 63 млрд... 20:47
У британского парламента установили виселицу 20:41
«Спартак» проиграл пять домашних матчей из девяти в нынешнем сезоне 20:37
На Украине расширили черный список российских деятелей культуры 20:29
Бесплатная ставка 1000 р.

Журналиста избили у VIP-входа на стадион «Спартака»

close
100%
Антон Денисов/РИА «Новости»

Журналист «РБК-Спорт» Александр Щеглов был избит после матча третьего тура группового этапа Лиги Европы между московским «Спартаком» и «Лестер Сити», сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По информации источника, один из болельщиков, выходивших из VIP-зоны «Открытие Банк Арены», выразил недовольство тем, что журналист ведет видеосъемку. Почти сразу после этого он нанес несколько ударов журналисту по голове.

В настоящее время нападавший и Щеглов находятся в отделении полиции.

Встреча между «Спартаком» и «Лестером», прошедшая в Москве на «Открытие Банк Арене», завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. В составе победителей четыре мяча забил Патсон Дака. У хозяев дубль оформил Александр Соболев, также отличился Джордан Ларссон.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После трех туров Лиги Европы «Лестер», набравший четыре очка, поднялся на второе место в турнирной таблице группы C. «Спартак» с тремя баллами располагается на третьей строчке.

В следующем туре команды встретятся в Лестере. Матч пройдет 4 ноября.

Ранее фанаты «Спартака» освистали вставших на колено игроков «Лестера».

Все новости на тему:
Хроника
Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях