Фанаты «Спартака» освистали вставших на колено игроков «Лестера»

Болельщики московского «Спартака» освистали футболистов «Лестер Сити», вставших на колено перед матчем третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Игроки клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) преклоняют колено перед матчами во всех турнирах в знак солидарности с антирасистским движением Black Lives Matter (BLM). После убийства в Миннесоте афроамериканца Джорджа Флойда движение получило активную поддержку со стороны спортсменов.

Встреча между «Спартаком» и «Лестером» проходит в Москве на «Открытие Банк Арене». Главным арбитром игры является греческий рефери Анастасиос Сидиропулос. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

После двух туров «Спартак», набравший три очка, занимает второе место в турнирной таблице группы C. В первом матче группового этапа красно-белые проиграли варшавской «Легии» (0:1), а в следующей встрече оказались сильнее «Наполи» (3:2)

«Лестер» с одним баллом располагается на последней, четвертой строчке. В первых матчах английский клуб сыграл вничью с «Наполи» (2:2) и уступил «Легии» (0:1).

Ранее защитник «Лестера» Райан Бертранд заявил, что жест с преклонением колена является важным, так как это помогает бороться с расизмом.