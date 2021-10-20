Дзюба выделил трех игроков «Ювентуса» перед матчем Лиги чемпионов

Форвард петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба поделился мнением о футболистах туринского «Ювентуса», с которым российскому клубу предстоит сыграть в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Федерико Кьеза для меня прямо открытие. Он держит определенный космический уровень, начиная с чемпионата Европы — 2020. На данный момент он действительно чуть ли не главная звезда «Ювентуса».

Кьеллини и Бонуччи для меня два таких мастодонта защитного футбольного цеха. Тоже космический уровень. Надеюсь сыграть против них и это будет очень интересно. Очень хочется себя проверить на таком уровне. Кьеллини старше меня (37 лет — «Газета.Ru»), Бонуччи (34 лет — «Газета.Ru») примерно ровесник», — приводит слова 33-летнего нападающего «Матч ТВ».

Матч «Зенит» — Ювентус» состоится 20 октября в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток для команд прозвучит в 22.00 (мск).

Напомним, в первом туре группового этапа «Зенит» в Лондоне с минимальным счетом уступил действующему победителю Лиги чемпионов «Челси», а во втором туре петербуржцы разгромили шведский «Мальме» — 4:0.

Российский клуб идет на третьем месте в группе, набрав три очка. Лидирует «Ювентус» с шестью баллами, у «Челси» в активе три очка и второе место, «Мальме» идет четвертым с нулем баллов.

Ранее сообщалось, что итальянское издание Tuttosport сравнило Артема Дзюбу с Иваном Драго.