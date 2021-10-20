Овечкин стал четвертым российским хоккеистом, сыгравшим 1200 матчей в НХЛ

Для российского нападающего и капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина матч против «Колорадо Эвеланш» в регулярном чемпионате стал 1200-м в карьере в Лиге.

До 36-летнего хоккеиста этого рубежа смогли достичь только три россиянина. Рекордсменом среди отечественных игроков в НХЛ остается Алексей Ковалев, который провел 1316 матчей. На второй строчке по этому показателю — Сергей Гончар (1301 матч). Топ-3 лидеров замыкает Сергей Федоров (1248).

Овечкин — обладатель Кубка Стэнли 2018 года. Девять раз завоевывал приз лучшему снайперу — «Морис Ришар Трофи», по три раза получал призы самому ценному игроку — «Тед Линдсей Эворд» и «Харт Трофи» и один раз приз лучшему бомбардиру сезона — «Арт Росс Трофи». Семь раз участвовал в матче всех звезд НХЛ.

В составе сборной России трижды становился чемпионом мира (2008, 2012, 2014).

Ранее сообщалось, что Овечкин высмеял российский шоу-бизнес в новом выпуске Comedy Club на телеканале ТНТ. Бит и текст для знаменитого хоккеиста написал музыкальный исполнитель Сергей Драгни.