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Туктамышева ответила, почему фигуристки натягивают колготки поверх коньков

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РИА Новости

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на вопрос подписчика, почему колготки не заправляются в коньки, а всегда натягиваются сверху.

«Не всегда. Очень часто фигуристки катаются в обычных тонких колготках», — написала спортсменка в сториз Instagram.

Напомним, на турнире в Финляндии, который завершился 10 октября, фигуристка в короткой программе удачно прыгнула тройной аксель, а в произвольной исполнила прыжок дважды — сильно и в каскаде. Она набрала по сумме выступлений 233,30 балла и заняла второе итоговое место. Первой стала Камила Валиева, которая в произвольную программу включила три четверных прыжка. Замкнула тройку лидеров Алена Косторная.

Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года. В 2013 году она выиграла бронзовую медаль континентального первенства. Также она завоевала золото первенства России — 2013 и стала победительницей финала Гран-при сезона-2014/15.

В 2021 году Туктамышева выиграла серебро чемпионата мира, который проходил в шведском Стокгольме, и стала победительницей этапа Гран-при в Москве.

Ранее Елизавета Туктамышева рассказала, с кем из спортсменов группы Этери Тутберидзе она общается.

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