Траньков назвал главную особенность пары Медведевой и Милохина

Олимпийский чемпион — 2014 в парном катании Максим Траньков, выступавший в дуэте с Татьяной Волосожар, поделился мнением о двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой и тиктокере Дане Милохине, которые выступают вместе на шоу «Ледниковый период», передает Sport24.

Траньков — один из судей проекта.

«Милохин хорошо катается. Это сразу бросается в глаза. Обратил на это внимание еще с самого первого выпуска. Даня уверенно чувствует себя на льду. Видно, что у него было какое-то ледовое прошлое. Главная особенность этой пары — их молодежный стиль», — заявил Траньков.

Ранее стало известно, в каком образе предстанут перед зрителями двукратная чемпионка мира по фигурному катанию и тиктокер в новом выпуске шоу «Ледниковый период».

Дуэт покажет номер, в котором выступит в школьной форме советского образца. Фигуристка вышла на лёд в черно-белом фартуке, а на звезде шоу-бизнеса были надеты белая рубашка и красный галстук.

Медведева и Милохин выступили в третьем выпуске шоу в образах Джокера и Харли Квин из «Отряда самоубийц». Судьи оценили выступление пары в 6,0 — самые высокие оценки были поставлены единогласно, как за технику, так и за артистизм.