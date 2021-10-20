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Черчесов призвал понять решение Дзюбы не ехать в сборную России

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GlobalLookPress

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мыслями о том, что нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба еще ни разу не сыграл за национальную команду при новом главном тренере Валерии Карпине, передает «Спорт-Экспресс».

У Карпина и Дзюбы существует конфликт, который длится с 2009 года. При этом, по словам специалиста, он еще не решен. Нападающий не был вызван на сентябрьские матчи сборной с Хорватией, Кипром и Мальтой, однако попал в расширенный состав на встречи в октябре со Словакией и Словенией, но сам принял решение отказаться от поединки в сборную.

«Артем же общался с новым главным тренером сборной — не знаю, о чем, при разговоре не присутствовал, — но ситуация такова, какова она есть. Решение Дзюбы нужно попытаться понять. Как и Фернандеса, и в свое время Акинфеева», — заявил экс-наставник сборной.

Черчесов был уволен из национальной команды после неудачного для России чемпионата Европы — 2020. Команда проиграла два матча в группе, заняла последнюю строчку и не сумела выйти в плей-офф. Карпин был назначен летом 2021 года, под его руководством сборная сыграла пять игр (одна ничья и четыре победы. Пока сборная России занимает первую строчку в группе отборочного этапа чемпионата мира по футболу — 2022, который пройдет в Катаре.

Ранее сообщалось, что Черчесов отказался обсуждать работу нынешнего наставника команды Валерия Карпина.

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Футбол. Чемпионат мира 2022
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