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Дубль Месси помог «ПСЖ» обыграть «РБ Лейпциг»

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Reuters

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов французский «ПСЖ» на своем поле одолел немецкий «РБ Лейпциг» со счетом 3:2.

В составе парижан дублем отметился Лионель Месси, еще один гол на счету Килиана Мбаппе. У немцев авторами голов стали Андре Силва и Норди Мукиэле. Интересно, что «ПСЖ» повел в счете благодаря голу Мбаппе, затем проигрывал 1:2, но смог одержать волевую победу за счет двух голов Месси. Второй свой мяч аргентинец забил с пенальти.

Еще один пенальти в ворота немецкой команды, на четвертой добавленной минуте, не смог реализовать Мбаппе.

После трех туров группового этапа у «ПСЖ» семь очков и первое место в группе. На втором месте с шестью очками располагается «Манчестер Сити». У «Брюгге» четыре балла, а немецкий клуб проиграл все три своих матча.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» — «РБ Лейпциг».

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Футбол. Лига чемпионов
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