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Итальянский диджей рассказал новые подробности нападения Макгрегора

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Mario Anzuoni/Reuters

Известный итальянский диджей и певец Франческо Факинетти рассказал о новых подробностях инцидента с экс-чемпионом UFC ирландцем Конором Макгрегором. Макгрегор напал на него в ночном клубе и сломал нос.

«Я был просто ошеломлен. Было много крови, моя жена впала в истерику и много кричала. Один из телохранителей попытался ее успокоить. Макгрегора тут же схватили двое других и увели. Я не мог поверить, что он меня ударил», — приводит слова Факинетти Low Kick MMA.

Ранее Факкинетти рассказал, что внезапно у Макгрегора «помутился рассудок», после чего ирландец нанес удар и попал ему по верхней губе и носу. Диджей отметил, что его огорчил произошедший инцидент, поскольку он является фанатом ММА и лично Конора и никогда не думал, что этот вид спопрта связан с обычными хулиганами.

Ранее экс-чемпион UFC Биспинг раскритиковал Макгрегора за нападение на диджея.

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