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Джонсон о бое с Емельяненко: в России я вряд ли выиграю судейским решением

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ufc.com

Американский боец Тимоти Джонсон рассказал о предстоящем поединке с российским бойцом Федором Емельяненко, который состоится 23 октября в Москве в рамках турнира Bellator 269.

«В моей команде уже шутят, что если я не выиграю сабмишеном или нокаутом, то, вероятно, и вовсе не выиграю. В России я и впрямь вряд ли выиграю решением судей. Когда я был ребенком, то единственной страной, которую я хотел посетить, была Россия. А теперь мне платят за то, чтобы я отправился туда воевать», — приводит слова Джонсона BJ Penn.

Федор Емельяненко становился чемпионом мира по версии Pride FC, RINGS и WAMMA, также доходил до финала гран-при Bellator. Его профессиональный рекорд — 39-6-0-1. Считается лучшим бойцом за всю историю смешанных единоборств.

Ранее Федор Емельяненко заявил, что Путин не посетит его бой с Джонсоном.

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