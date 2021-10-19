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«Зенит» продлил контракт с Барриосом, на которого претендует «Атлетико»

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Reuters

Петербургский «Зенит» объявил о продлении контракта с колумбийским полузащитником Вильмаром Барриосом до конца сезона-2025/2026. Об этом сообщает пресс-служба клуба

Колумбиец перешел в «Зенит» в феврале 2019-го года. За два с половиной сезона полузащитник провел в составе «Зенита» 92 матча, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи. Вместе с командой Барриос трижды побеждал в чемпионате России, выигрывал один раз Кубок России и дважды становился победителем Суперкубка страны.

«Я счастлив, что могу и дальше защищать цвета этого клуба, и очень хочу продолжить отдавать всего себя на поле и делать все, на что способен, чтобы достигать наших целей вместе с командой», — сказал колумбиец после продления соглашения.

Недавно стало известно, что «Атлетико» был готов заплатить за покупку колумбийца около €15 млн.

Ранее стало известно, кто из футболистов РПЛ подорожал больше остальных.

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Футбол. Чемпионат России
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