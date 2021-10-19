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Футболист Тарасов объяснил решение приостановить карьеру

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Официальный сайт «Рубина»

Полузащитник «Велеса» Дмитрий Тарасов заявил, что приостанавливает игровую карьеру. Об этом футболист сообщил в своем Instagram.

«Настал день, когда я принял решение приостановить профессиональную футбольную карьеру. Решение принято в связи с тем, что мы ждем появления на свет моего четвертого ребенка. Поэтому, думаю, будет правильно, если я стану больше времени проводить с женой. Будем вместе ждать этого момента. Если на данном этапе правильно расставлять приоритеты, я выбираю семью», — сказал Тарасов.

С сезона-2021/2022 Тарасов выступал за московский «Велес», который играет в Футбольной национальной лиги В нынешнем сезоне ФНЛ Тарасов принял участие в шести матчах, в которых забил один мяч.

Дмитрий Тарасов известен по выступлениям за «Москву», столичный «Локомотив» и казанский «Рубин». Он — чемпион России, серебряный призер чемпионата России, бронзовый призер чемпионата России, трехкратный обладатель Кубка России. Игрок провел восемь матчей в составе национальной команды.

Ранее сообщалось, что футболист Тарасов выпрашивает себе автомобиль по бартеру.

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Футбол. Чемпионат России
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