Жамнов сравнил сборную России по хоккею с подводной лодкой

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов заявил, что результат национальной команды на Олимпийских играх — 2022 в Пекине будет зависеть от каждого хоккеиста.

«Играть в клубе и в сборной — разные вещи. Чтобы не было обиды, мол, у одного столько игрового времени, а у меня — столько. Здесь совсем другие задачи решаются, надо потерпеть и поработать на общий командный успех. Если же все начинают говорить об игровом времени, то команды уже не будет.

За пять минут ты можешь решить исход матча — спасти команду или забить важный гол. Это как на подводной лодке — с нее не спрыгнешь, она плывет на боевое задание. Или мы побеждаем, или погибаем вместе», — приводит слова специалиста ТАСС.

Ранее сообщалось, что Федерация хоккея России (ФХР) опубликовала в Twitter состав тренерского штаба сборной России на Олимпийские игры — 2022.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в китайской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.