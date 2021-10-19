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«Локомотив» назвал цели до сезона-2025/26

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РИА Новости

Руководство московского «Локомотива» обозначило цели клуба до сезона-2025/26. Об этом сообщает Sport24.

1. Стабильные спортивные результаты, победы в Российской премьер-лиге (РПЛ) и Кубке России, регулярное участие в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. Переход к постоянно положительному трансферному балансу. Рост рыночной стоимости команды.

2. Клуб, близкий и интересный каждому. Рост доходов от болельщиков благодаря увеличению их базы и разнообразию предложений.

3. Бизнес-партнер. Рост поступлений от коммерческих партнеров, независимых от РЖД.

4. Финансово эффективный бизнес. Рост стоимости команды относительно бюджета (на 1 евро бюджета — 2,1 евро стоимости команды).

После 11 туров «железнодорожники» занимают пятое место с 18 очками в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» сыграл вничью с казанским «Рубином» (2:2) в первом матче Гисдоля на посту тренера красно-зеленых.

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Футбол. Чемпионат России
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