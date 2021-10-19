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Экс-президент «Барселоны» заявил, что клуб отказался от подписания Мбаппе

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Global Look Press

Бывший президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу заявил, что каталонский клуб имел возможность подписать форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в 2017 году. Слова Бартомеу передает Esport3.

«Имя Мбаппе было на столе для подписания, но тренеры предпочли Дембеле.

Месси? Его уход — проблема. Мы покупатель, а не клуб продавцов. Летом 2020 года я изо всех сил пытался удержать его. Теперь ему пришлось уйти. Я не мог позволить Месси перейти к сопернику в Лиге чемпионов. Это отличается от случая с Неймаром, Фигу или Ривалдо», — сказал Бартомеу.

Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году. В составе команды он стал трехкратным чемпионом Франции (2017/18, 2018/19, 2019/20), двукратным обладателем Кубка лиги (2017/18, 2019/20) и Суперкубка страны (2019, 2020), а также трехкратным победителем Кубка Франции (2017/18, 2019/20, 2020/21).

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Мбаппе составляет €160 млн. На данный момент француз является самым дорогим футболистом планеты.

Ранее спортивный директор «ПСЖ» Леонардо, говоря об очередных разговорах о переходе Мбаппе в «Реал», назвал неуважением высказывание президента «сливочных» Флорентино Переса.

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Футбол. Чемпионат Испании
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