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Футбольный судья Карасев ответил на вопрос о любимой команде

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Российский арбитр ФИФА Сергей Карасев в передаче «Вечерний Ургант» ответил на вопрос о любимой команде.

«Любимой команды у меня нет. Есть много футболистов, которые нравятся по стилю игры. Приятно следить за ними по телевизору. Мне нравятся креативные игроки, которые играют в середине поля», — сказал Карасев.

Карасев входит в число лучших арбитров мира, в 2018 году рефери отсудил полуфинальный матч Лиги Европы «Зальцбург» — «Марсель», также он отработал одну игру на чемпионате мира в России.

Недавно рефери работал на матчах Евро-20200, в частности был главным судьей на игре 1/8 финала Нидерланды – Чехия (0:2).

После этого судья отработал матч за Суперкубок УЕФА «Челси» — «Вильярреал» (1:1, 6:5 – по пенальти).

В минувшие выходные Карасев судил московское дерби «Спартак» — «Динамо», которое завершилось со счетом 2:2.

Ранее Карасев назвал главные матчи в своей карьере.

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