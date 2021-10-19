В организме скончавшегося экс-игрока НХЛ обнаружены наркотики

В организме ушедшего из жизни в августе этого года экс-хоккеиста Джимми Хейза были найдены опиоидный анальгетик фентанил и кокаин. Об этом сообщает Boston Globe.

23 августа Хейз был найден мертвым в своем доме в Милтоне, штат Массачусетс. Ему был 31 год.

У него остались жена и двое сыновей в возрасте двух лет и трех месяцев соответственно.

Джимми Хэйс был выбран на драфте-2008 «Торонто» под общим 60-м номером. В НХЛ он выступал за «Чикаго», «Флориду», «Бостон» и «Нью-Джерси». Всего в лиге он сыграл 334 матча и набрал 109 (54+55) очков. Нападающий завершил карьеру в 2019 году.

Младший брат умершего хоккеиста Кевин Хейс в настоящее время играет в «Филадельфии Флайерз».

Ранее сообщалось, что российский конькобежец Руслан Захаров ушел из жизни в результате трагического инцидента в возрасте 23 лет.