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Подписчики раскритиковали пост сборной России о победе Team Spirit

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Team Spirit/Вконтакте

Пользователи Instagram подвергли критике публикацию пресс-службы сборной России по футболу с поздравлением команды Team Spirit а киберспортивном турнире The International 2021 по Dota 2.

Ранее национальная команда с помощью компьютерной графики облачили в форму российской футбольной сборной. Подписчики отметили, что двое участников Team Spirit имеют украинский паспорт, из-за чего картинка может вызвать международный скандал.

Также некоторые пользователи выразили недовольство публикацией, потому что событие недостойно упоминания в официальном аккаунте сборной России по футболу.

Российская команда Team Spirit в финале The International 10 одержал победу над китайским коллективом PSG.LGD со счетом 3:2.

Победители турнира заработали более $18,2 млн призовых. В составе Team Spirit выступают россияне Collapse (Магомед Халилов), Miposhka (Ярослав Найденов), TORONTOTOKYO (Александр Хертек), а также украинцы Yatoro (Илья Мулярчук) и Mira (Мирослав Колпаков).

The International впервые прошел в 2011 году, его триумфаторами стали игроки украинской Natus Vincere — тогда общий призовой фонд составлял $1,6 млн. С тех пор турнир проводился ежегодно — за исключением прошлого года, когда был отменен из-за пандемии.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил победу Team Spirit фразой «там ничего не надо делать».

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