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Знарок не будет находиться на лавке сборной России на Олимпиаде в Пекине

Бывший главный тренер национальной сборной России по хоккею Олег Знарок не будет находиться на лавке во время матчей олимпийского турнира в Пекине. Об этом заявил наставник национальной сборной Алексей Жамнов.

«Я встречался со Знарком, у нас нормальные рабочие отношения. На лавке его точно не будет. Как консультант он нам поможет, у Знарка есть контракт с Федерацией хоккея России (ФХР).

Знарок — консультант, что касается Брагина — не знаю», — приводит слова Жамнова Sport24.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в китайской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что Алексей Жамнов объяснил назначение Ильи Ковальчука на пост генменеджера сборной России.

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Хоккей. Сборная России
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