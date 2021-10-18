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Хабиб заступился за дагестанский народ после инцидента с избиением в метро

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов поделился мнением об инциденте с избиением тремя дагестанцами Романа Ковалева в метро Москвы.

«Какой-то персонаж кидает таксиста, кто-то кого-то бьет — везде пишут дагестанцы. У дагестанцев тоже есть чувства. Нас же 3,5 миллиона — если не 4. Неправильно — когда один человек творит неправильное действие — писать во всех СМИ дагестанцы.

Этих люди, которые плохо поступают, пусть их будет 100. Но дагестанцев минимум 3,5 миллиона. Есть интеллигенция, есть спортсмены, врачи, ученые. Есть люди, очень достойно представляющие не только Дагестан, а всю Россию. Но как только один какой-то больной человек сделает что-то плохое, все СМИ закидывают, что дагестанец поступил так и так.

Например, наградили Романа Ковалева. Во всех СМИ писали, что избитого тремя дагестанцами человека наградили. Зачем? Ни один человек из СМИ даже не знает имена и фамилии этих троих больных людей. Почему все пишут дагестанец? Я тоже дагестанец. Я с этим не согласен. Зачем во множественном числе писать?

Так пишут 90 процентов СМИ. Когда ты вообще видел в последние с 2008 по 2020 год хотя бы одну хорошую, позитивную новость про Дагестан? Ну, уберем, что Хабиб выиграл. Почему, когда человек поступает неправильно, сразу обобщают — дагестанцы? А где-то, например, в Казани или Перми человек выходит и расстреливает целую школу — то никто ничего не пишет», — приводит слова бойца «СЭ».

Напомним, 4 октября трое уроженцев Дагестана избили Романа Ковалева в столичной подземке на Арбатско-Покровской линии. Согласно показаниям пострадавшего, он вступился за девушку, к которой приставали приезжие. 6 октября Ибрагим Мусалиев, Гасан Залибеков и Магамаали Ханмагомедов были арестованы на два месяца по уголовному делу о хулиганстве.

Позднее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин вручил Ковалеву медаль «Доблесть и отвага».

12 октября Нурмагомедов опубликовал в соцсети фотографию Макгрегора и сделал ироничную подпись.

«Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!» — написал россиянин.

Ранее Конор Макгрегор в своем Twitter отреагировал на шутку Хабиба.

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